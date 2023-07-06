بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أوبو تطرح هاتفها الجديد «A96»

جدة - نرمين السيد - ويطرح هاتف أوبو الجديد "A96" بتصميم أنيق ومعالج قوى وبطارية كبيرة وسعر مناسب. ويأتى هاتف أوبو الجديد بشاشة من نوع "IPS LCD" وبقياس يبلغ 6.59 بوصة، وبجودة عرض +FHD ، وبدقة 2400 × 1080 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة وتبلغ الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، كما يدعم الهاتف ذاكرة وصول عشوائى رام افتراضية بسعة 5 جيجابايت. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

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