كنز بنصف مليون دولار فى بطن حوت بإسبانيا

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى عدم توقع أى فرد يوجود حجر من العنبر قطره يتراوح بين 50 إلى 60 سم ووزنه يصل إلى 9.5 كيلوجرام داخل بطن الحوت، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وعلى الرغم من صعوبة إجراء تشريح ما بعد النفوق بسبب الأمواج العاتية وتصاعد المد، إلا أن رئيس معهد صحة الحيوان والأمن الغذائى بجامعة لاس بالماس، أنطونيو فرنانديز رودريجيز، كان متحمسا لاكتشاف سبب نفوق الحوت، لكنه شك فى وجود مشكلة هضمية، ما دفعه لفحص قولون الحوت، وشعر بوجود شىء محشور فى جزء من الأمعاء، ليُفاجأ بهذا الكنز.

ورغم أن الجميع كانوا يشاهدونه عندما عاد إلى الشاطئ، إلا أنهم لم يكونوا يدركون أنه يحمل العنبر، وهى مادة نادرة، تُعرف فى كثير من الأحيان بـ"الذهب العائم"، وقد كانت بمثابة الكأس المقدسة بالنسبة لصانعى العطور على مدى قرون، وكان العنبر الذى يحمله فرنانديز رودريجيز فى يديه، تقدر قيمته بـ500 ألف يورو (544175 دولارا).