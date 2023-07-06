جدة - نرمين السيد - ويدعى ذلك الرجل الأمريكى رون بارثولمى والذى يعيش فى كولفاكس بولاية آيوا الأمريكية، حيث قام بتحقيق الأرقام القياسية فى هوايته التى تتعلق بالأقلام الرصاص.
وحرص رون على جمع الأقلام الرصاص منذ صغره، حتى قام بجمع ما يزيد عن 70 ألف قلم رصاص، وذلك الرقم تفوق على الرقم الحالى المسجل بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، والبالغ حوالى 24 ألف، وذلك باسم إميليو أريناس من أوروجواى وذلك منذ عام 2020.
وقال لصحيفة "ديلى ستار" إنه ينتظر معرفة ما إذا كانت موسوعة جينيس قد قامت بالموافقة على نتيجة القيام بإحصاء أقلامه، لتستغرق عملية المراجعة إلى حوالى ثلاثة أشهرتقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكى يدخل موسوعة جينيس والسبب أقلام رصاص (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.