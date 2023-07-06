أمريكى يدخل موسوعة جينيس والسبب أقلام رصاص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويدعى ذلك الرجل الأمريكى رون بارثولمى والذى يعيش فى كولفاكس بولاية آيوا الأمريكية، حيث قام بتحقيق الأرقام القياسية فى هوايته التى تتعلق بالأقلام الرصاص.

وحرص رون على جمع الأقلام الرصاص منذ صغره، حتى قام بجمع ما يزيد عن 70 ألف قلم رصاص، وذلك الرقم تفوق على الرقم الحالى المسجل بموسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، والبالغ حوالى 24 ألف، وذلك باسم إميليو أريناس من أوروجواى وذلك منذ عام 2020.

وقال لصحيفة "ديلى ستار" إنه ينتظر معرفة ما إذا كانت موسوعة جينيس قد قامت بالموافقة على نتيجة القيام بإحصاء أقلامه، لتستغرق عملية المراجعة إلى حوالى ثلاثة أشهرتقريبا.