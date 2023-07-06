الصين تطلق أول نظام لتشغيل الحواسيب المكتبية

جدة - نرمين السيد - ويحمل النظام الجديد اسم OpenKylin، وهو يعتمد على نظام لينوكس، وتم إطلاقه أمس الأربعاء. وشارك فى بناء النظام الجديد حوالى 4 آلاف مطور، ويستخدم حاليا فى برامج الصين الفضائية، وكذلك عدة منظمات وقطاعات كالقطاعات المالية وقطاع الطاقة، وفق التقارير الصينية.

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