كوريا الجنوبية تدشن سفينة استكشاف بحثية جديدة ستبحر فى البحار حول العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن النائب الثانى لوزير التجارة والصناعة والطاقة لكوريا الجنوبية "كانج كيونج-سونج"، أن بلاده دشنت سفينة استكشاف بحثية جديدة ستبحر فى البحار حول العالم لاستكشاف موارد الطاقة تحت سطح البحر.





جاء ذلك خلال حفل التدشين الذى أقامته وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الخميس لسفينة الاستكشاف البحثية "تام هيه 3" فى حوض بناء سفن "يونغ دو" التابع لشركة اتش جى للصناعات الثقيلة (HJSC) فى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية،وفقا لوكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

وقال إن سفينة الأبحاث "تام هيه 3" تعد أول سفينة محلية الصنع تزن 6 آلاف طن، بتكلفة 181 مليار وون (138.8 مليون دولار)، وهى مزودة بـ 35 من أحدث معدات الاستكشاف والبحث.

و أشار إلى أن تدشين السفينة البحثية "تام هيه" سيسهم بشكل كبير فى تحقيق أمن الموارد والسلامة العامة وحياد الكربون، مضيفا أن تدشين السفينة هو أحد الإنجازات العظيمة لصناعة بناء السفن الكورية ويكون بمثابة فرصة لتعريف العالم بالتميز فى صناعة بناء السفن الكورية.

ومن المتوقع أن تعمل السفينة الجديدة التى ستحل محل سفينة الأبحاث "تام هيه 2" التى بدأت أنشطتها البحثية منذ عام 1996، على توسيع منطقة تنمية الموارد تحت سطح البحر إلى الجرف القارى وأيضا المناطق القطبية، وتأمين موارد النفط والغاز والموارد المعدنية داخل المياه محليا وخارجيا.