جدة - نرمين السيد - وانزعج مستخدمو تويتر خلال الأيام الماضية بعد وضع حدا للتغريدات التى يمكن للمستخدم رؤيتها عند استخدامه، كما أعلنت عن قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثّقة لاستخدام "تويت ديك".
وقررت ميتا الكشف عن منصة جديدة لمنافسة تويتر، والتوسع بين المستخدمين، كما وفرت منصة "ثريدز" بدءا من اليوم على المتاجر الإلكترونية لأندرويد وأبل.
وتأتى منصة "ثريدز" للتفاعل عبر النصوص بشكل أساسى، وبالتالى تتمكن من منافسة منصة التغريدات تويتر وخصوصا بعد المشكلات التى أخلت بثقة المستخدمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس جديد لتويتر.. مارك زوكربيرج يطلق «ثريدز» رسميا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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