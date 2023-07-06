أسراب الذباب تثير الذعر فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار سكان بريطانيا إلى استيائهم الشديد بسبب انتشار أسراب الذباب فى كل مكان حولهم. وأضافوا أنهم يخشون من فتح النوافذ، وذلك تسبب فى منعهم من الاستمتاع بالطبيعة الخلابة حولهم. وقال البعض إن السبب الرئيسى فى أسراب الذباب يرجع إلى ارتفاع درجة حرارة الطقس، وآخرون يشيرون إلى مخلفات الطعام.

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