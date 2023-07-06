ثريدز ينافس تويتر.. عملاق جديد فى منصات التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة "ميتا"، تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، ليكون أحدث إصدراتها، في منصات التواصل الاجتماعى، ليكون مع إنطلاقه متاح رسميا للمستخدمين في أكثر من 100 دولة حول العالم، لينافس عملاق مواقع التواصل "تويتر".





كيف يمكن الاشتراك فى ثريدز؟

تطبيق "ثريدز"، يمكن الاشتراك به وعمل حساب عليه، باستخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بحساب موقع الصور الشهير انستجرام وستتمكن من متابعة جميع الحسابات التى تتابعها بالفعل على إنستجرام.

الخصوصية فى ثريدز

يمكن "ثريدز" مستخدميه من الحفاظ على خصوصيتهم، حيث يمكنهم إبقاء حسابهم مغلقا وجعل المواضيع عامة، وأكد "ميتا"، أنه لا توجد خطة لتخصيص قائمة للأصدقاء المقربين، فيمكنك دائما تبديل ملف التعريف الخاص بك إلى خاص حتى يتمكن من يتابعونك فقط من الوصول لك.

تحميل ثريدز

يمكن تحميل تطبيق ثريدز من خلال أنظمة iOS أو Android، ولا يوجد إصدار لأجهزة الكمبيوتر حتى الآن، فى الوقت ذاته لم تعلن ميتا هل سيكون الأمر متاحا فى المستقبل أم لا؟

كما أنه لن يكون متاحا لأجهزة iPad حيث أن تطبيق «إنستجرام» أيضا غير موجود على أجهزة «أبل» اللوحية.

وأطلقت "ميتا"، تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر" إيلون ماسك، تحديد سقف - بصورة مؤقتة - لعدد التغريدات التى يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعى.

وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التى يتابعونها على إنستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه.

مع إطلاق التطبيق، أعلن مارك زوكربيرج، رئيس الشركة، أن عشرة ملايين مستخدم اشتركوا فى أول سبع ساعات فقط، ولذلك تم الترويج للتطبيق على إنه منافس لموقع التدوين تويتر والذى قام بشرائه إيلون ماسك.