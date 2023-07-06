جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة "ميتا بلاتفورمز" التكنولوجية، تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر" إيلون ماسك، تحديد سقف - بصورة مؤقتة - لعدد التغريدات التى يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعى.





وسيسمح للمستخدمين بمتابعة الحسابات التى يتابعونها على إنستجرام والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه. يأتى الإطلاق بعد أن أعلنت "تويتر" قائمة من القيود على استخدام التطبيق، منها الحاجة إلى حسابات موثقة لاستخدام "تويت دك". مع إطلاق التطبيق، أعلن مارك زوكربيرج، رئيس الشركة، أن عشرة ملايين مستخدم اشتركوا فى أول سبع ساعات فقط، ولذلك تم الترويج للتطبيق على إنه منافس لموقع التدوين تويتر والذى قام بشرائه إيلون ماسك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 مليون مستخدم فى 7 ساعات.. إقبال ضخم على تطبيق «ثريدز» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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