قناة الناس.. أمين الفتوى يوضح كيف نتخلص من الوسواس القهرى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله تعالى قال: «إن الحسنات يذهبن السيئات»، وبذلك فإن فعل الخيرات يمحو الذنوب السابقة، ما لم يكن هناك أمر متعلق بحقوق العباد.





وأضاف الشيخ محمد كمال، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، اليوم الخميس، المذاع على قناة الناس، أن الوسواس الذى يأتى للإنسان المسلم يقول له إنك فعلت المعصية هذه فى الوقت هذا، فصلاتك اليوم غير مقبولة وكذلك صيامك غير مقبول، إنما هو وسواس من الشيطان. وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا الوسواس هى علامة من علامات قبول التوبة، وذلك لأن الشيطان يريد من الإنسان المسلم صرفه عن الطاعة والطريق المستقيم، وعودته مرة أخرى إلى الطريق السيئ الذى كان عليه.

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