«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز المعلومات عن راديو المتحف المصرى

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحف المصرى بالتحرير، إطلاق مبادرة "راديو المتحف المصرى"، اليوم الخميس، والتى جاءت بناءً على توجيهات أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وقطاع المتاحف، وذلك من أجل إعادة فكرة الراديو الجليلة لأذهان المواطنين.





واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المعلومات عن راديو المتحف المصرى، خلال إنفوجراف، نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتتضمن أن الراديو يذاع عليه عدد كبير من المعلومات عن القطع الأثرية. وتابع أن الراديو يهدف إلى رفع الوعى داخل المجتمع، والتطرق للحقب التاريخية المختلفة، فضلًا عن نشر المعلومات التاريخية عن التماثيل بالمتحف، بالإضافة إلى جذب الزائرين للمتحف لمشاهدة الآثار على الطبيعة.

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