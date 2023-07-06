دوت الخليج على Threads الآن.. تابعونا عبر المنصة الجديدة لـ ميتا

جدة - نرمين السيد - ويمكن لمتابعى "دوت الخليج"، مواصلة تصفحى حسابنا على "ثريدز"، عبر الضغط هنا . وكانت شركة "ميتا"، أطلقت تطبيق للتدوينات المصغرة تحت اسم "ثريدز"، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذى لشركة "تويتر" إيلون ماسك، تحديد سقف - بصورة مؤقتة - لعدد التغريدات التى يمكن لكل مستخدم رؤيتها على شبكة التواصل الاجتماعى.

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