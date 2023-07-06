قناة الناس.. أمين الفتوى يشرح أحكام المسح على الجوارب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم بضعفه، ولذلك شرع له أحكاما للتيسير عليه، ومن هذه الأمور الكثيرة، مسألة المسح على الجوارب أو "الشراب".





وأضاف الشيخ محمد كمال، خلال حلقة جديدة من برنامج "فتاوى الناس"، اليوم الخميس، المذاع على قناة الناس، أن هناك فارقا بين المسح على الجورب والمسح على الخفين الموجود فى التراث الإسلامى.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجورب أو الخف يجب أن يغطى مواضع الغسل خلال الوضوء فى القدم، ولو كان أقل أو أقصر فلا يجوز.

وأوضح أن الفقهاء وضعوا شروطا للجورب حتى يمكننا المسح عليه، منها أن يكون صالحا للمشى عليه غير مقطوع أو ظاهر لأى أجزاء من القدم، وأن يكون مصنوعا من شىء طاهر وأن يغطى منطقة القدم كاملة.

ولفت أمين الفتوى إلى أن المسح على الخفين أو الجورب يقوم مقام غسل القدمين فى الوضوء، مضيفا أن هناك شروطا لكى يمكننا المسح على الجروب وهى أن يلبس الجورب أو الخف على نظافة وطهارة ووضوء.