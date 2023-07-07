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جدة - نرمين السيد - ومن أبرز المعلومات التى رصدها "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، أن للمستخدمين مشاركة تحديثات نصية يمكن للآخرين التفاعل معها على غرار تويتر تمامًا، مع الاعتماد على نظام المتابعة أيضا، بالإضافة للاعتماد على نفس حساب انستجرام لإنشاء حساب جديد.
ويوفر تطبيق انستجرام ثريدز Threads للمستخدم نفس التجربة التى يوفرها تويتر، ويمكن للمستخدم بعد تحميل التطبيق سواء لايفون أو اندرويد إنشاء حساب بسهولة، وذلك من خلال تسجيل الدخول بنفس حسابه فى انستجرام، مع إمكانية تغيير اسم المستخدم والنبذة المختصرة وصورة الملف الشخصى أو استخدام نفس البيانات من إنستجرام مباشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 10 معلومات عن تطبيق Threads (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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