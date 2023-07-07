موعد الأذان لـ صلاة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - يوم الجمعة من الأيام العظيمة التى اختصها الله سبحانه وتعالى، بمزيد من الفضل، ومنها أن من يصلى الجمعة فى جماعة بالمسجد ويلبس أحسن الثياب ويأتى مبكرا تكون له كل خطوة يخطوها إلى المسجد بأجر صيام سنة مع قيام ليلها.





وفى هذا الصدد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "مَن غسَّل يوم الجمعة واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام واستمع، ولم يلغُ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامه". موعد صلاة الجمعة اليوم ويٌؤذن اليوم لـ صلاة الجمعة فى تمام الساعة الـ 1 ظهرا بتوقيت القاهرة مع اختلاف المواقيت بين المحافظات الأخرى. وعلى صعيد آخر، كشفت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم، فى جميع المساجد التابعة لها على مستوى الجمهورية. وقالت الأوقاف، على موقعها الرسمى على الإنترنت، إن موضوع خطبة الجمعة اليوم سيكون حول "عناية الإسلام بالنشء"، مؤكدة أن اختيار هذا الموضوع يأتى فى إطار دورها التنويرى، والتثقيفى ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الفاضلة فى المجتمع. وشددت وزارة الأوقاف على أئمة المساجد بضرروة الالتزام بـ موضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا، مؤكدة على ألا يزيد زمن خطبتى الجمعة عن 15 دقيقة.

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