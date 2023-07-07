واتساب يصدر تحديثا جديدا لـ iOS (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - فى تحديث جديد لمستخدمى "آيفون"، قامت "واتساب" بإعادة تصميم قاذفة الملصقات وملصقات GIF.

يجعل التحديث الوصول إلى ملصقات GIF والملصقات سهلاً فى المحادثة، بالإضافة إلى بعض التحسينات فى قسم "الأفاتار".

تطلق "واتساب" الإصدار 23.13.78 لنظام iOS على متجر التطبيقات، ووفقًا لسجل التغييرات الرسمى للشركة، يجلب الإصدار الجديد لوحة ملصقات محدثة مع تحسينات فى التنقل ومجموعة أكبر من ملصقات الأفاتار.

التحديثات والتحسينات الجديدة ستسمح الآن لمستخدمى "واتساب" بالتمرير لأعلى فى لوحة الملصقات والوصول بسهولة إلى عناصر أكثر فى الشبكة، كما تم نقل أزرار الوصول إلى قسم الملصقات GIF والملصقات والأفاتار وإعادة تصميمها لتحسين التنقل والوصول والوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، قامت "واتساب" أيضًا بتحسين تصنيف حزم الأفاتار.

يوفر التحديث للمستخدمين مجموعة أوسع من ملصقات الأفاتار، وتهدف أزرار البحث وتكوين الأفاتار المعاد تصميمها إلى تحسين تجربة المستخدم فى قسم الأفاتار.

التحديثات والتحسينات الجديدة ستسمح الآن لمستخدمى "واتساب" بالتمرير لأعلى فى لوحة الملصقات والوصول بسهولة إلى عناصر أكثر فى الشبكة.

كما تم نقل أزرار الوصول إلى قسم الملصقات وملصقات GIF والأفاتار وإعادة تصميمها لتحسين التنقل والوصول والوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، قامت "واتساب" أيضًا بتحسين تصنيف حزم الأفاتار، حيث يوفر التحديث للمستخدمين مجموعة أوسع من ملصقات الأفاتار، وتهدف أزرار البحث وتكوين الأفاتار المعاد تصميمها إلى تحسين تجربة المستخدم فى قسم الأفاتار.

"واتساب" لنظام iOS ليس لديه ميزة مدمجة لإنشاء ملصقات مخصصة.

بدلاً من ذلك، يستخدم قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API) فى نظام iOS 16، مما يتيح للمستخدمين فصل العنصر المراد تحويله إلى ملصق باستخدام الضغط المطول وحركات السحب والإفلات.

فيما يلى كيفية إنشاء ملصقات مخصصة على "واتساب" لنظام iOS:

افتح تطبيق الصور على "آيفون" الخاص بك.

اضغط بشكل مطول على الصورة لفصل العنصر المراد.

اسحب وأفلت الصورة فى محادثة على "واتساب".

قم بتحويلها إلى ملصق عندما يتم طلب ذلك.

استخدم الملصق فى مجموعة الملصقات على "واتساب" للاستخدام المستقبلى.