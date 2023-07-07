بعد ساعات من إطلاقه.. صراع Threads وتويتر يشتعل (صور)

جدة - نرمين السيد - فى غضون 7 ساعات فقط من إطلاقه، نال التطبيق ملايين الاشتراكات، بما فى ذلك المشاهير البارزين مثل جينيفر لوبيز، وكيم كارداشيان، وشاكيرا، وتوم برادى، وغيرهم الكثير.

أعرب مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة Meta، عن آماله فى أن ينمو مجتمع Threads إلى أكثر من مليار عضو.

فى تطور مفاجئ، لجأ زوكربيرج إلى Twitter، وهى منصة نادرا ما يتردد عليها، لمشاركة ميمى Spider-Man، معترفا بشكل هزلى بأوجه تشابه Thread مع Twitter.

المنافسة تحتدم

أثناء الغوص فى Thread، ستكتشف موجزا ​​قابل للتمرير للنص القصير، مما يسمح للمشاركات التى يصل عددها إلى 500 حرف، ويمكن للمستخدمين أيضا احتضان إبداعاتهم من خلال الصور ومقاطع الفيديو الفردية أو الدائرية، مما يمنح خيوطهم مظهرا بصريا.

يمكن للأشخاص أيضا التفاعل مع جمهورهم من خلال الإعجابات والتعليقات وإعادة النشر، ولكن بينما تحاكى المواضيع بعض ميزات Twitter، تدمج الواجهة النظامين الأساسيين تماما.