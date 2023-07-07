«نكس سات 1».. مواصفات القمر الصناعى المصرى قبل إطلاقه

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، عن مواصفات القمر الصناعى المصرى "نكس سات 1" الذى وصل مصر فى مايو الماضى بعد انتهاء جميع الاختبارات فى ألمانيا بنجاح، والمقرر إطلاقه نهاية العام الحالى من الصين.





وأكد صدقى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن خطة الوكالة الحالية تسعى لامتلاك مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية تساهم فى تعزيز دور مصر الريادى فى أفريقيا فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وبالنسبة للقمر الصناعى " نكس سات"، أوضح الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية أنه من نوع "مايكرو ساتلايت "صغيرة الحجم، وزنه 5ر68 كجم، وعمره الافتراضى 6 أشهر، ويستخدم فى مجال التخطيط العمرانى.

وأشار إلى أن "نكس سات" هو القمر الصناعى الثانى الذى سيطلق من محطة الإطلاق بالصين نهاية العام الحالى خلال شهرى نوفمبر أو ديسمبر القادمين، بعد القمر الصناعى"مصر سات 2" المقرر إطلاقه فى أكتوبر القادم.

من جانبه، قال الدكتور هيثم مدحت، رئيس شعبة الاتصالات والملاحة الفضائية بالوكالة، إن القمر الصناعى "نكس سات" تم تجميعه فى مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة ما عدا اختبارات الاهتزازات الفضائية والتى تمت فى المانيا قبل بدء عمل المركز.

وأضاف أن الجانب الألمانى ساهم فى عملية توريد الأنظمة الفرعية للقمر الصناعى، أما الجانب المصرى فقام بوضع وإعداد البرمجيات الخاصة به، والمحطات الخاصة بالقمر وإجراء الاختبارات والتجميع بالمركز.

وأكد الدكتور هيثم مدحت، أن مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بالوكالة يعتبر أولى خطوات توطين صناعة الأقمار الصناعية فى مصر، كما أنه يمنح مصر دورا رياديا فى نقل هذه التكنولوجيا للقارة الإفريقية.

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت فى شهر يونيو الماضى انتهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى مصر سات 2، والتى كانت بمثابة بداية تدشين أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية فى إفريقيا والشرق الأوسط بوكالة الفضاء المصرية والذى تم تجهيزه بالكامل من خلال منحة من الصين، وهى المرة الأولى التى يجرى فيها اختبار قمر صناعى بالكامل فى مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع مؤخرا مع الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوكالة، ومناقشة المهمات الفضائية للوكالة على المدى القريب (2022 – 21025)، وعدد من الطلبات الخاصة بميزانية الوكالة والمشروعات الجارى تنفيذها، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة توفير الجهات المعنية التمويل اللازم للمكون العاجل من هذه المشروعات.