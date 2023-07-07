جدة - نرمين السيد - وأضاف سمعان خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشكلة الأساسية هى أن تطبيق ثريدز منسوخ من تويتر، موضحًا أن شركة تويتر هددت برفع دعوى قضائية لأن هناك أمور كثيرة جدًا فى ثريدز منقولة من تويتر.
كما أكد أن تطبيق ثريدز يشكل خطرًا كبيرًا على تويتر؛ لأن عدد مستخدمى ثريدز وصل إلى 30 مليون مستخدم، وتويتر على مدار أكثر من 10 سنوات لم يصل إلى 500 مليون مستخدم.
وتابع: "من المتوقع أيضًا بعد أسبوع أو أسبوعين أن يصل عدد مستخدمى ثريدز إلى 100 مليون مستخدم، وذلك نظرًا لسهولة الدخول إلى التطبيق الجديد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 30 مليون مستخدم لـ«ثريدز» فى 24 ساعة.. وخبير تكنولوجى: تهديد حقيقى لتويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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