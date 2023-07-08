ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يواصل توعية النشء بالآداب الإسلامية اليوم

يأتى ملتقى الطفل، الذى يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، فى إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما فى توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.
ويحاضر فى الملتقى محمد عبد المجيد، الباحث بإدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ليناقش" حروف الجر"، بينما يستعرض الشيخ خلال إسماعيل، الباحث برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، "ترتيب الأولويات" ومدى أهميتها وكيفية الاستفادة من هذا الترتيب وأثره على النشء.
وقال الدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطى المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه فى بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.
وأضاف د. ، حتى يعم النفع والفائدة لجميع أطفالنا فى كل قرى ومراكز الجمهورية.
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