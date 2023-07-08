حاسب لوحى جديد من Xiaomi.. إليك مواصفاته

جدة - نرمين السيد - ووفق موقع "ixbit" فإن الحاسب يتميز بهيكل مدعوم بالألومينيوم ومحمى بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، ويصل وزنه إلى 490 جرامًا، بينما أبعاده (254/165.2/6.5).
الحاسب سيعمل بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ويحظى بذاكرة وصول عشوائى ما بين 8 و 12 جيجابايت، أما الذاكرة الداخلية فتصل إلى 512 جيجابايت.
وجاءت شاشة Xiaomi Pad 6 Pro بمواصفات جيدة، فدقة عرضها (2880/1800) بكسل حيث يمكن الكتابة عليها بواسطة قلم ذكى، ومعدل سطوعها 309 شمعة/م تقريبا، ويصل ترددها إلى 144 هيرتزًا، بينما مقاسها 11 بوصة، وهى من طراز IPS LCD .
يمتيز الحاسب الجديد بكاميراأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل، كما أنه مدعوم بـ 4 مكبرات صوت عالية الاأداء، وبطارية بسعة 8600 ميلى أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا، وزودته بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة.
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