أصل المثل.. ليه بنقول «100 فل و14»؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - "100 فل و14" مثل شعبى رائج يستخدمه الجميع، دون معرفة أصله، الأمر الذى حاولت الإعلامية لمياء حمدين، أن تكشف عنه فى فقرة "أصل المثل" المعروضة ضمن برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى.





وقال أحد المواطنين: "المثل ده يعنى الحاجة اللى قدامنا حلوة وإن الشخص مبسوط"، وقالت مواطنة أخرى: "لم أسمع بهذا المثل من قبل"، بينما قال آخر : "أعرف هذا المثل، لكن هذا النوع من الأمثلة مرّ عليها وقت طويل ولم يعد أحد يقولها". وفى نهاية التقرير، قالت الإعلامية لمياء حمدين: "المصريون دائما ما يستخدمون جملة 100 فل و14 للتعبير عن شىء فى منتهى الجمال والكمال والروعة، لكن أصل الجملة يرجع للحضارة الفرعونية ورسوماتها، وكان لكل كل كائن عدد محدد من المربعات وكان طول الإنسان العادى فى الرسومات 19 مربع وعرضه 6 مربعات، وهو ما يساوى 114، ومن هنا جاء المثل 100 فل و14".

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