لطلاب الثانوية العامة.. أطعمة ابتعد عن تناولها قبل الامتحانات (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى الأطعمة التى يجب الابتعاد عنها قبل الامتحانات:
من أبرز تلك الأطعمة الدهون المتحولة، إذ إنها تزيد خطر الإصابة بالاكتئاب، كما أن السكريات تضر بالدماغ وتؤثر على التركيز.
ويعتقد البعض أن القهوة تزيد من التركيز، لكن وفق دراسات حديثة فإنها قد تؤدى للقلق وزيادة ضربات القلق، كذلك المقليات تمنع الدم من دخول الدماغ ما يقلل من تركيزه، بحسب ما ذكر موقع موقع فولكروم.
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