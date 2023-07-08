إيلون ماسك يكشف عن صورة جديدة للشاحنة الإلكترونية  Cybertruck

جدة - نرمين السيد - وكشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أن قاد الشاحنة الجديد حول مدينة أوستن فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتب معلقا على صورة لها: "فقط قدت Cybertruck حول أوستن".

يذكر أنه هذه ليست المرة الأولى التى يقود فيها إيلون ماسك Cybertruck، ففى شهر مايو الماضى قادها للوصول إلى حفل افتتاح مصفاة الليثيوم فى تكساس الأمريكية.

على جانب آخر، أقدم الملياردير الأمريكى إيلون ماسك، مالك موقع تويتر للتواصل على وضع قيود على عدد التغريدات التى يمكن للموجودين على المنصة مشاهدتها خلال اليوم، ما أثار تساؤلات عن الأسباب التى دفعت لهذا القرار.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن لا أحد يصدق تفسير إيلون ماسك بشأن قراره المتعلق بالمنصة واصفة القرار بـ"كسر تويتر بشكل سيئ لدرجة أنه قد يكون غير متصل بالإنترنت فى هذه المرحلة".

وأوضحت أن ماسك أعلن أن مشاهدات التغريدات ستقتصر على 6000 تغريدة للحسابات التى تم التحقق منها و600 لتلك التى لم يجر التحقق منها، وتمت لاحقا زيادة الحد الأقصى إلى 8 آلاف و800 تغريدة على التوالى، وبعد ذلك 10 آلاف للحسابات التى تم التحقق منها و1000 للحسابات التى لم يجر التحقق منها.

وأشارت "فوربس" إلى أن هذه الخطوة، حسب ماسك، هى أحدث جهوده لمنع "تجريف" الموقع من قبل مجمعى الذكاء الاصطناعى و"التلاعب بالنظام"، بغض النظر عما يفترض أن يعنيه ذلك.

وفى حين أن ماسك قال فى البداية أنه كان من أجل التجريف، فقد انتقل بعد ذلك إلى المزاح حول كيفية قيامه بشل الموقع من أجل جعل الناس يكسرون إدمانهم على تويتر ويخرجون منه.

وأشارت المجلة إلى أن إيلون ماسك كان يضحك بشأن كيف أن تغريدته التى أعلنت السياسة قد كسرت الآن سجلات المشاهدة على الموقع. لكن أى شخص لديه أى نوع من المعرفة التقنية يعتقد أن هذا ليس له علاقة بالكشط أو منع الروبوتات أو أى شىء يقوله بالفعل.

وأكدت أن هناك نظريتين رئيسيتين حول ما يحدث، إحداهما تتحدث عن احتمال أن تكون الخطوة الكبيرة التى قام بها رجل الأعمال الأمريكى قبل ذلك، بعدم منج الأعضاء الجدد إتاحة مشاهدة تويتر عند عدم تسجيل الدخول، قد خلقت نوعا من الدوامة التقنية، حيث أن تويتر الآن يقوم بشكل فعال بهجمات الحرمان من الخدمات على بنفسه بناء على كيفية إجراء هذه التغييرات.

وتتعلق النظرية الثانية بأن ماسك، وفى محاولة منه لخفض التكاليف، ورفض دفع فواتيره لشركات مثل: "أمازون" و"جوجل" التى تقدم خدمات أساسية لـ "تويتر"، وتتوافق هذه المشكلات بشكل مثير للريبة مع التقارير السابقة فى هذا الصدد، على الرغم من أن المتابعات تشير إلى أن ماسك دفع فى النهاية فاتورة جوجل على الأقل.

ولفتت "فوربس" إلى أنه يبدو أن النظرية الأولى هى الخيار الأكثر احتمالية وأن تغيير استعراض الموقع أثناء عدم تسجيل الدخول على الموقع والذى يؤدى إلى إفساد الأشياء بشكل سيئ.

وقالت "بالطبع لا يصدق الجميع بمنطق ماسك المعلن، وإنه مجرد أمر مثير للسخرية حقا بالنسبة لموقع يعتمد فى الاساس على المشاركة المستمرة والتمرير اللانهائى، وأثار هذا التحرك أيضا تساؤلات حول المعلنين المتبقين على تويتر، والذين أصبح بإمكانهم الوصول بشكل محدود للغاية بسبب هذا التغيير، يبقى أن نرى إلى متى سيستمر هذا التحرك المؤقت".