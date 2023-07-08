ميزة جديدة طال انتظارها فى واتساب.. فلترة الرسائل

جدة - نرمين السيد - وكشف موقع (WABetaInfo) المختص فى متابعة تحديثات التطبيق، أن واتساب، يعمل حاليا على الانتهاء من ميزة جديدة تساعد المستخدم فى البحث بالمحادثات بطريقة أسرع.

وبين الموقع فى لقطة شاشة، التحديث الجديد حيث ظهر 3 فلاتر تسعى لمساعدة المستخدم على فرز الرسائل، بما يسهل الوصول إلى المحادثات الخاصة بالعمل، أو الشخصية، أو غيرها، بشكل منظم ودون إضاعة وقت.

وجاءت الفلاتر الجديدة على النحو التالى: كل الرسائل (All) ـ الرسائل غير المقروءة (Unread) ـ الرسال الشخصية (Personal) ـ رسائل العمل (Business).

وفى الوقت الحالى توجد قائمة واحدة تضم الرسائل المقروءة وغير المقروءة معا.