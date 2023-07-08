ما ينبغى على المسلم عمله من الطاعات خلال الأشهر الحرم

جدة - نرمين السيد - وبيّن فى منشور عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، أن الله ميز الأشهر الحرم بالفضائل والبركات، لذا كان استثمار أوقاتها فى الإكثار من الصالحات، والاجتهاد فى الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها داعيًا لفعل الطاعات فى باقى الشهور.
وأكد أنه على المؤمن أن يغتنمَ العبادةَ فى هذه الأشهر التى فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.
وحث مركز الأزهر العالمى للفتوى على الإكثار من الصدقات، والإكثار من الصيام.
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