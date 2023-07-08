هجمات أسماك القرش تهدد المصايف فى «نيويورك»

جدة - نرمين السيد - فى هذا الصدد، أعلنت حاكمة ولاية "نيويورك" الأمريكية، كاثى هوكول تشديد إجراءات الرقابة على سواحل الشواطئ عقب سلسلة هجمات لأسماك القرش استهدفت المصطافين.

وقالت هوكول فى تصريحات لها "إنها أمرت باستخدام طائرات بدون طيار مع زيادة أعداد فرق الإنقاذ لكبح مثل هذه الهجمات وحماية المصطافين ورواد الشواطئ من هجمات أسماك القرش".

وتعهدت حاكمة نيويورك باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المصطافين عبر زيادة المراقبة لرصد نشاط أسماك القرش، قائلة إن "سلامة المصطافين أولوية بالنسبة لنا".