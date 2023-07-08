شكله مميز للغاية.. العثور على نوع جديد من الضفادع وسط غابة فى البيرو (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة الوطنية للمناطق الطبيعية المحمية فى بيرو "سيرنانب" إن النوع الجديد من الضفادع يسمى بـ "أوستيوسيفالس فاسكيزى"، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس" اليوم السبت.

وتم اكتشاف النوع الجديد من الضفادع فى محمية داخل غابة مركزية فى البيرو.

وأوضحت الهيئة فى بيان لها أن متنزه ياناشاجا شيميلن الوطنى الواقع فى منطقة باسكو شهد اكتشافًا علميًا حديثًا يتمثل فى العثور على نوع جديد من الضفادع.

ويملك هذا النوع من الضفادع ظهر شوكى فيما ينتمى إلى سلالة "أوستيوسيفالس"، التى تعيش فى المتنزه الطبيعى الواقع على المنحدرات الشرقية لجبال الأنديز فى البيرة، فى حوض نهر الأمازون وسط غابة، كما يتميز ببطن ذى لون كريمى وفم كبير للغاية وبقع بنيسة منتشره على جلده، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وتم العثور على هذا النوع الجديد فى مقاطعة أوكسابامبا على ارتفاعات تترواح بين 1000 و1150 مترًا.