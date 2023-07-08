ينطلق رسميًا 2024.. أبل تُطور جهاز حاسب محمول بشاشة تدعم الطى

جدة - نرمين السيد - وبدأت أبل بالفعل فى تطوير جهاز MacBook الذى يأتى بشاشة بكامل الجهاز تدعم الطى على أن تأتى لوحة المفاتيح بتصميم افتراضى.

وأوضح التقرير أن هذا الإصدار سيتم الكشف عنه رسميًا فى حدث يعقد خلال العام القادم، على أن يتوفر جهاز MacBook المميز بشاشة قابلة للطى فى الأسواق فى 2025، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

ولفت التقرير إلى أن كل من LG و Samsung Display تتوسع فى الاستثمار فى تقنية OLED فى الشاشة المخصصة لأجهزة الحاسب، بعد أن حققت هذه التقنية انتشار كبير فى سوق الهواتف الذكية.