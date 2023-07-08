«السفيرة عزيزة».. سناء منصور: مهرجان العلمين سيستقبل مليون زائر (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

وأضافت منصور، خلال حلقة اليوم من برنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc: "نتحدث عن مهرجان العلمين الجديد وسيبدأ فى 13 يوليو، وتحديدا يوم الخميس، وسيستمر حتى السادس والعشرين من أغسطس".

وتابعت الإعلامية: "هذا المهرجان برعاية عدد من الوزارات والثقافة والشباب والرياضة والسياحة وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المنتظر أن يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى، وسيشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بالإضافة إلى معارض وعروض ترفيهية، وهو أكبر وأول وجهة سياحية وترفيهية بمدينة العلمين الجديدة".

وأوضحت: "ستشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، وهذا المهرجان به جزء رياضى مهم جدا بجانب الجزء الثقافى، وسيشهد حفلات غنائية غير عادية لأبرز الفنانين من مصر والوطن العربى وأيضا على مستوى الدولى، وسيكون تجربة ثرية جدا وانا متحمسة جدا لمتابعة الفعاليات المختلفة".