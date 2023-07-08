بمواصفات مميزة.. Oppo تكشف عن سلسلة هواتف Reno10

جدة - نرمين السيد - وتشمل سلسلة Oppo Reno10 ثلاثة إصدارات، تتضمن الإصدار الرئيسى مع هاتف Oppo Reno10 Pro، وأيضًا هاتف Oppo Reno10 Pro Plus. وينطلق هاتف Reno10 Pro Plus بنفس المواصفات المميزة للإصدار الخاص بالسوق الصينى، حيث يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتى بشاشة AMOLED بحجم 6.74 إنش ومعجل تحديث 120Hz كما تدعم الشاشة تقنية استشعار البصمة، بحسب موقع "unlimit-tech" التقنى. ويحتوى الهاتف الجديد من أوبو على بطارية قدرة 4700 mAh، ويأتى بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وفى إعدادات الكاميرا يأتى الهاتف بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصرى، مع مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بعدسات periscope telephoto.

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