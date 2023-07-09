حكم قراءة الفاتحة فى بداية مجالس الصلح

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قراءة سورة الفاتحة فى بداية مجالس الصلح، أو مجالس العلم والفتوى أو غير ذلك من الأمور المهمة- أمرٌ جائز شرعًا.





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