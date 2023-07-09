قناة الناس.. أمران يمنعان استجابة الدعاء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عصام الروبى، أحد علماء الأزهر الشريف، فى برنامج "آيات بينات" على قناة الناس، أن هناك آية قرآنية فى سورة الأنعام ذكر الله فيها أمران يكونان سببًا لكل خطيئة وكل بلية وكل مصيبة، وسبب فى غلق الباب بين العبد وربه، وكذلك عدم استجابة الدعاء.





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