بسبب الآيس كريم.. غرامات جديدة فى شواطئ إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وكشفت إيطاليا عن قوانينها الجديدة التى يجب على السياح الالتزام بها، وأثارت حالة من الجدل لدى الزوار.
ويتم فرض غرامة تصل إلى 500 دولار بسبب قائمة قواعد آداب السلوك على شواطئ إيطاليا منها تناول الآيس كريم والشطائر على الشاطئ، وفقا لـ "وكالة الأنباء الفرنسية".
وتفاجأ السياح فى سانت أنتيوكو، وهى بلدة تقع على جزيرة تحمل الاسم نفسه في جنوب سردينيا، بسبب قائمة المحظورات الجديدة المفروضة على الشواطئ.
ومن بين قائمة الأنشطة المحظورة: ممارسة الرياضة، استخدام الحجام لتثبيت مظلة الشمس، تناول أى الأطعمة، إقامة الخيام والمظلات.
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