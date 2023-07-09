متتبع طائرة إيلون ماسك الخاصة ينضم إلى ثريدز

جدة - نرمين السيد - انضم جاك سوينى، الذى ابتكر حسابًا يتتبع طائرة الملياردير الأمريكى إيلون ماسك الخاصة، إلى منصة ثريدز التى يمتلكها مارك زوكربيرج، وذلك بعد تعليق حسابه على "تويتر" العام الماضى.





وقال "سوينى" فى أول منشور له على منصة ثريدز المنافسة لـ تويتر، يوم الخميس، "إيلون جيت وصل إلى ثريدز!". ووصل عدد متابعى حساب سوينى على ثريدز إلى أكثر من 21 ألفا حتى صباح أمس، وفقا لما جاء فى القاهرة الإخبارية. ويتتبع حساب "إيلون جيت" تحركات طائرة إيلون ماسك الخاصة باستخدام البيانات المتاحة فى المجال العام. وعلقت شركة تويتر، المملوكة لماسك، حساب "إيلون جيت" فى ديسمبر الماضى، وهدد الملياردير باتخاذ إجراءات قانونية بحق مشغل الحساب بعد أن قال إن "مطاردا مجنونا" تتبع ابنه عن طريق الخطأ. وانضم ملايين المستخدمين لمنصة ثريدز المملوكة لشركة ميتا فى غضون ساعات، وكان منهم شخصيات بارزة مثل كيم كارداشيان وجنيفر لوبيز والنائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز. وتسعى منصة ثريدز للاستفادة من الحالة الضعيفة لتويتر بعد سلسلة قرارات فوضوية اتخذها ماسك.

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