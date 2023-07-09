الإفلاس يهدد 27% من دور رعاية المسنين فى اليابان

جدة - نرمين السيد - كشفت هيئات الرعاية التمريضية فى اليابان أنه نحو 27% من دور رعاية المسنين ومرافق الخدمات ذات الصلة، قد تتعرض للإفلاس أو إغلاق عملياتها فى غضون بضع سنوات، إذا استمر ارتفاع الأسعار وتكاليف المرافق فى الضغط عليها.





وشمل الاستقصاء الذى تم إجراؤه عبر شبكة الإنترنت فى مارس، نحو 1200 دار ومرفق لرعاية المسنين فى جميع أنحاء اليابان، وفقا لـ "وكالة أنباء كيودو اليابانية". ونقلت "كيودو" عن مسؤول بجمعية مينكايكيو لمقدمى الرعاية التمريضية، قوله إن: "مرافق الرعاية التمريضية غير قادرة على تمرير الزيادات فى التكاليف إلى المستهلكين بنفس الطريقة التى تتبعها الشركات الأخرى، وهذا له تأثير كبير على أعمالهم". كما حذر الاستقصاء من الانخفاض المحتمل فى جودة خدمات الرعاية التمريضية، إذ إن بعض المرافق إما خفضت عدد الموظفين أو أجلت التوظيف بسبب ارتفاع الأسعار. وكشف الاستقصاء أن أكثر من 90% من مرافق دور الرعاية تأثرت بارتفاع الأسعار.

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