كيفية تحسين عمر بطارية هاتفك

جدة - نرمين السيد - وقدم الخبراء بعض الخطوات البسطية التى يمكن استخدامها مع مختلف الهواتف لأجل الحفاظ على البطارية وإطالة عمرها، ومنها:

-تعطيل الميزات غير الضرورية:

هناك بعض الميزات غير الضرورية التى تتسبب فى نفاذ عمر البطارية بسرعة، لذا يمكن تعطيل Bluetooth و GPS و NFC وغيرها من الميزات التى لا تحتاج لها.

-تشغيل وضع توفير البطارية:

يساعد تشغيل وضع توفير شحن البطارية فى توفير قدر كبير من عمر البطارية بسبب تقليل أدائه والحد من نشاط الخلفية.

-الوضع المظلم:

يعمل استخدام الوضع الداكن فى تحسين عمر البطارية، لأنه وقتها يتم الاستعانة بطاقات أقل لعرض وحدات البكسل السوداء.

-إغلاق التطبيقات غير المستخدمة:

تستنزف التطبيقات التى تعمل فى الخلفية بطارية الهاتف، لذا يجب إغلاق غير المستخدمة.