كيفية تحسين عمر بطارية هاتفك

جدة - نرمين السيد - وقدم الخبراء بعض الخطوات البسطية التى يمكن استخدامها مع مختلف الهواتف لأجل الحفاظ على البطارية وإطالة عمرها، ومنها:
-تعطيل الميزات غير الضرورية:
هناك بعض الميزات غير الضرورية التى تتسبب فى نفاذ عمر البطارية بسرعة، لذا يمكن تعطيل Bluetooth و GPS و NFC وغيرها من الميزات التى لا تحتاج لها.
-تشغيل وضع توفير البطارية:
يساعد تشغيل وضع توفير شحن البطارية فى توفير قدر كبير من عمر البطارية بسبب تقليل أدائه والحد من نشاط الخلفية.
-الوضع المظلم:
يعمل استخدام الوضع الداكن فى تحسين عمر البطارية، لأنه وقتها يتم الاستعانة بطاقات أقل لعرض وحدات البكسل السوداء.
-إغلاق التطبيقات غير المستخدمة:
تستنزف التطبيقات التى تعمل فى الخلفية بطارية الهاتف، لذا يجب إغلاق غير المستخدمة.
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