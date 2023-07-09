قفزتها تصل لـ30 مترا.. «الوثائقية» تستعرض أبرز المعلومات عن سحلية دراكو

جدة - نرمين السيد - وتسمى سحلية دراكو "سحلية الجنوب الطائرة"، وتمد غشاءً جلديًّا بين أضلعها، وقفزتها بين الأشجار تصل إلى 30 مترًا، لها تمويه بارع يخفيها عن المفترسات فى الغابة، وتتغذى على الحشرات.

وتبث الوثائقية، على تردد 12303، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقى.