جدة - نرمين السيد - وتسمى سحلية دراكو "سحلية الجنوب الطائرة"، وتمد غشاءً جلديًّا بين أضلعها، وقفزتها بين الأشجار تصل إلى 30 مترًا، لها تمويه بارع يخفيها عن المفترسات فى الغابة، وتتغذى على الحشرات.
وتبث الوثائقية، على تردد 12303، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قفزتها تصل لـ30 مترا.. «الوثائقية» تستعرض أبرز المعلومات عن سحلية دراكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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