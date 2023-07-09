الوثائقية.. «الومبات» أضخم الحيوانات الثديية فى غابات أستراليا (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت الوثائقية إن "الومبات" من أضخم الحيوانات الثديية التى تحفر، مضيفة: "نجده فى الغابات المعتدلة جنوب شرقى أستراليا". وأوضحت أن لديه أطراف قوية، وعنق قصير، وجمجمة عريضة ومسطحة، لافتة إلى أنها مناسبة تمامًا ليدفع نفسه أسفل التراب.

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