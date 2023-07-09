قناة الناس.. متصلة تقرأ سورة النبأ بطريقة خاشعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقرأت متصلة اسمها دعاء، من محافظة الغربية، ما تيسر من سورة النبأ، بتلاوة رائعة وهادئة وخاشعة، وهى الآية 31 حتى الآية 37 من السورة: "إن للمتقين مفازا.. حدائق وأعنابا.. وكواعب أترابا.. وكأسا دهاقا.. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.. جزاء من ربك عطاء حسابا.. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا".
وأوضح الشيخ خالد شعبان، فى الحلقة الجديدة من برنامج "مع التلاوة"، على قناة الناس، اليوم الأحد، الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة "النبأ".
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