«اقتراحات الإيموجى».. ميزة جديدة فى أحدث إصدارات واتساب (صورة)

جدة - نرمين السيد - ويصدر قريبًا تحديث جديد لتطبيق واتساب يشمل مميزات جديدة لتحسيت تجربة المستخدم، وتم رصد الإصدار التجريبى للتطبيق على "جوجل بلاى" برقم 2.23.14.16.

وقدمت الملصقات فى تطبيق الواتس آب للمرة الأولى فى عام 2018 لدعم الميستخدمين باختيار جديد للتعبير فى المحادثات مع الأصدقاء.

وقدم التطبيق أيضًا ميزة نقل مجموعة الملصقات من تطبيقات الطرف الثالث إلى تطبيق الواتس آب على أن ربط الملصقات برموز تعبيرية محددة، بحسب ما ذكره موقعة "unlimit-tech" التقنى.

ويأتى الإصدار التجريبى بميزة جديدة للمستخدمين تقدم درج مخصص للملصقات جديد أعلى لوحة المفاتيح، والذى يعمل على عرض الملصقات التى تقترن بالرموز التعبيرية الخاصة بشريط الدردشة، وهى تجربة جديدة لدعم المستخدم فى تحديد سريع للرموز التعبيرية المتوافقة مع المحادثات.