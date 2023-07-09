قناة الناس.. الدكتورة أمانى الشريف تستعرض أضرار المسكنات على صحة الإنسان

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة أمانى الشريف، إن للمسكنات أضرار كبيرة مثل المضادات الحيوية، لكنها لا تؤثر على تقليل البكتريا أو زيادتها، مضيفة أن المسكنات أن زاد الإنسان عن تناول الحد المسموح به تصبح سمًا.





وأضافت الدكتورة أمانى الشريف، خلال استضافتها فى برنامج البيت، المذاع على قناة الناس، أن الأدوية فى العموم تصرف فى الجسم إما عن طريق الكلى أو الكبد، متابعة أن أغلب المسكنات تصرف فى الجسم عن طريق الكلى. وتابعت أن الإفراط فى تناول واستهلاك المسكنات، يعمل على ضعف خلايا الكلى، ولا تعود إلى طبيعتها حتى بعد الانتهاء من تناول المسكنات، موضحة أنه يجب على الإنسان قبل تناول المسكنات للتغلب على الألم، معرفة سببه وعلاجه.

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