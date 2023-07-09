إذاعة حلقة جديدة من سلسلة «البقاء للأقوى» على الوثائقية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت قناة «الوثائقية»، اليوم الأحد، إذاعة حلقة جديدة من الفيلم الوثائقى «البقاء للأقوى»، وذلك اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، حيث يتحدث الفيلم عن صراع الحيوانات فى الغابة، وكيف تدافع عن نفسها بكل الطرق، حتى تتمكن من البقاء فى بيئة قوية شرسة.





وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلما ضخما، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها. وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الأحد الموافق 19 فبراير 2023، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.

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