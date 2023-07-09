مخاوف البشر من الروبوتات تزداد بعد طفرة الذكاء الاصطناعى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى أن مخاف البشر زادت فى الفترة الأخيرة بسبب الطفرة الهائلة فى الذكاء الاصطناعى، وخاصة بعد إطلاق روبوت الدردشة الأشهر "شات جى بى تى"، وسط مخاوف من تطورها وتمردها على البشر.

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