قصة أغرب علاقة بين شاب مصرى وأشهر دبة فى دولة روسيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحكى المهندس حسام عبدالصادق، قصة صداقته بينه وبين أشهر دبة فى روسيا، قائلا إنه يواجه مشكلة مع الناس كلها الذين يشاهدون الصور، بما فيهم أصدقاؤه المقربون يعتقدون أن الصور «فوتوشوب»، بالرغم أن الصور حقيقية.
وأضاف عبدالصادق، أن هذه الدبة حقيقية فى روسيا، ويعرفه منذ حوالى 8 أو 9 سنوات، وعندما يأتى لهذا المكان يحب أن يلتقط صورا مع الدبة.
وأوضح أن الدبة تعيش مع أصدقائه فى المنزل، حيث يمتلكها بيت كبير داخله حديقة كبيرة، خاصة أنهما يعيشان فى أطراف موسكو، وليس فى تجمع سكانى.
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