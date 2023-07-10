الوثائقية.. تعرف على سبب تسمية «الحواوشى» بهذا الاسم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "الوثائقية" مقطع فيديو قصير "ريلز"، عبر منصاتها الرقمية، وأوضحت خلاله سبب تسمية "الحواوشى" بهذا الاسم.



جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "الوثائقية" مقطع فيديو قصير "ريلز"، عبر منصاتها الرقمية، وأوضحت خلاله سبب تسمية "الحواوشى" بهذا الاسم. وجاء فى مقطع الفيديو أن الحواوشى اختراع عائلة مصرية تسمى عائلة "الحواوشى"، بهذه الفكرة "وضع العيش واللحمة داخل الفرن، وبعد ذلك ظهرت فكرة هذه الأكلة الشعبية الشهيرة.

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