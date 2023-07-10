لحماية الشعاب المرجانية.. حفل موسيقى تحت الماء

جدة - نرمين السيد - واستمتع المئات من الغواصين والسباحين بالحفل الموسيقى الغريب الذى أقيم تحت الماء فى لاور كيز.

واستهدف الحفل التركيز على أن الغواص صديق للبيئة هناك، لكونها منطقة من محمية "فلوريدا كيز" البحرية الوطنية الواقعة على بعد حوالى 6 أميال من جنوب بيج باين كى.

وسبح المشاركون بين الحياة البحرية الملونة والتكوينات المرجانية أثناء الاستماع للموسيقى التى كانت تتناقل تحت سطح البحر من خلال مكبرات صوت مقاومة للماء.

وتضمن الحفل تقديم عددا من الأغانى التى تحمل رسائل توعوية للغواصين حول طرق تقليل التأثيرات البيئية على الشعاب المرجانية فى العالم.

يذكر أن تلك المحمية تم إنشائها فى عام 1990، وتعمل على حماية 3800 ميل مربع من المياه بما فى ذلك الحاجز المرجانى الذى يوازى سلسلة الجزر التى يبلغ طولها 125 ميلا.