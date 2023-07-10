قابل للطى.. شاومى تطرح هاتفا جديدا لمنافسة سامسونج

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف " Xiaomi Mix Fold 3" بالعديد من المزايا والمواصفات الفائقة، التى منها التصميم الأنيق وقوته ووزنه الخفيف. ويطرح الهاتف بشاشة خارجية بقياس يبلغ 6.56 بوصة، وجودة "+FHD" وشاشة قابلة للطى بقياس 8.02 بوصة وبدقة 2160 × 1912 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا أساسية بمستشعر من نوع "Sony IMX800"، وكاميرا زوم مكبرة مع تقريب بصرى 10x، وكاميرا تليفوتوجرافية بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى تبلغ 16 جيجابايت و1 تيرابايت للتخزين الداخلى. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 50 وات.

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