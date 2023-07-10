بعد 100 سنة حظر.. فرنسا تسمح بالسباحة فى نهر السين

جدة - نرمين السيد - وتسمح فرنسا اعتبارًا من عام 2025، بالسباحة فى نهر السين مرة أخرى، وفى دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل فى باريس، ستُقام مسابقات سباحة فردية فى نهر العاصمة، بحسب موقع "تاجز شاو" الألمانى.

وتضخ فرنسا استثمار 1.4 مليار يورو فى منطقة باريس الكبرى، من أجل نظافة مياه نهر السين، ويتضمن ذلك ربط 23000 شقة بشبكة الصرف الصحى، والتى كانت تصب فى السابق مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى نهر السين، وتوصيل 260 قاربًا عائمًا بنظام الصرف الصحى، كما سيتم تحديث مرافق معالجة مياه الصرف الصحى أو بناؤها حديثًا، وذلك وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

وفى أوائل يونيو 2023، أظهرت تحليلات المياه فى نهر السين، وفقًا للإرشادات الأوروبية نتائج ممتازة، وتم إنشاء مسبح عائم فى الهواء الطلق.

وتراقب دوريات شرطة المياه باستمرار منطقة حظر السباحة، منذ أكثر من 30 عامًا، وعد رئيس البلدية آنذاك والرئيس جاك شيراك بضمان نظافة النهر للسباحة مرة أخرى.

ويخطط العمدة، آن هيدالجو، لإعداد ثلاثة أماكن على النهر للاستحمام، مركز براس مارى للرياضات المائية، وميناء دى جرينيل بالقرب من برج إيفل وبقعة بالقرب من بارك دى بيرى فى جنوب شرق المدينة.