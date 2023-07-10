للاستمتاع أثناء الدردشة.. واتساب يطرح تحديثا جديدا

جدة - نرمين السيد - ويعمل واتساب للكشف عن تحديثه الجديد الذى يتضمن ميزة اقتراح "للستيكر" والذى يأتى بإصدار "2.23.14.16" من خلال "Google Play Beta". ويسعى التطبيق لإدخال ميزة ميزة بحث الستيكر للاختبار من قبل بعض المستخدمين المختارين. ويلاحظ المستخدمون ستيكر جديدة فوق لوحة المفاتيح، ويتم عرضها مرتبطة بالرموز التعبيرية المدخلة فى شريط الدردشة، مما يجعل من الأسهل بأى وقت العثور على الستيكر المناسب وإرساله فى أى موقف.

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